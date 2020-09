Dischi per 800 euro acquistati su internet, mai arrivati

PANDINO (18 settembre 2020) - I carabinieri della Stazione di Pandino hanno deferito per truffa una donna italiana 37enne. A seguito di querela sporta da un 35enne residente a Pandino, i militari riuscivano a risalire all’identità della donna che dopo aver postato un annuncio nel quale pubblicizzava la vendita di dischi in vinile, traeva in inganno il malcapitato, appassionato di musica, facendosi accreditare la somma di euro 800 ma non spedendo mai i dischi promessi. L’cquirente, non vedendo arrivare i tanto attesi dischi e non riuscendo ad avere notizie in merito, ha capito di essere stato truffato, si è rivolto ai carabinieri ed è scattata la denuncia.

