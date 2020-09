Tecnica dell'abbraccio, rubata la catenina d'oro a un 76enne

RIVOLTA D'ADDA (18 settembre 2020) - Nei giorni scorsi, in via Caravaggio a Rivolta D’Adda, un cittadino italiano 76enne è stato oggetto del furto di una catenina in oro con l’utilizzo della tecnica cosiddetta “dell’abbraccio” da parte di una donna che si è finta una sua conoscente. La donna appena entrata in possesso del monile in oro è scappata a bordo di una autovettura condotta da un uomo. Il malcapitato si è recato presso il Comando Stazione di Rivolta D’Adda per denunciare l’accaduto e i militari gli hanno mostrato delle fotografie riconoscendo in una la donna che gli aveva rubato la catenina. È quindi scattata per la donna rumena 21enne la denuncia in stato di libertà per furto. Ancora in corso le indagini per stabilire l’identità dell’uomo che alla guida dell’auto l’ha aiutata nella fuga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO