A caccia della torta migliore, dolce tradizione quarantennale

CREMA (18 settembre 2020) - Era il 27 settembre del 1980 quando piazza Duomo a Crema ospitò la prima 'Sagra della bertolina'. Idea vincente di Comune di Crema, Centro Turistico Studentesco e Radio Antenna 5. Quarant'anni dopo, il 26 e 27 settembre 2020, due dei tre ideatori della grande kermesse (Amministrazione comunale ed emittente diocesana) si ritrovano uno a fianco dell'altro grazie all'impegno della Pro Loco e del Comitato Carnevale Cremasco. Squadra vincente per un compleanno speciale e per una due giorni dedicata al dolce all'uva dai tantissimi contenuti; il primo, immancabile, il concorso per eleggere la torta migliore. Ma andiamo con ordine.

Via alla manifestazione sabato pomeriggio alle 16 con i saluti degli organizzatori e l'apertura degli stand di Pro Loco-Info Turismo, Radio Antenna 5, Parco del Serio, Istituto Stanga e Panificio Marazzi pronto a sfornare tante 'bertoline' che si potranno acquistare al costo di 13 euro. Quindi alle 17 presentazione del libro 'La bertolina' scritto a quattro mani da Vincenzo Cappelli ed Annalisa Andreini, foodblogger, madrina della kermesse e presidente della giuria del challenge per il dolce più buono. Questo libro è la terza pubblicazione di una collana che ha i sapori del Cremasco curata dal professor Vincenzo Cappelli e che sino ad ora a proposto due focus su 'Tortello Cremasco' e 'Pipetto'. Non mancheranno i mascheroni del Carnevale Cremasco e l'animazione per i più piccoli. Ma c'è di più. I bambini che in settimana avranno realizzato un disegno a tema sviluppando uno dei seguenti argomenti: Bertolina, Radio Antenna 5, Città o Carnevale Cremasco, potranno portarlo al palco degli organizzatori dove potranno ritirare una bella sorpresa.

Domenica 27 giornata clou. Al mattino, dalle 9.30, apertura degli stand; a quelli di sabato si aggiungerà quello attesissimo dei vini di Franciacorta. Tra le 10 e le 12.30 consegna delle bertoline fatte in casa da parte delle massaie e delle pasticcere e pasticceri per un giorno desiderosi di partecipare al concorso che premierà la torta all'uva migliore. Nel pomeriggio dalle 16 ci allieterà con la sua musica la Banda di Ombriano e animazione, con sottofondo musicale curato da RA5. Alle 17.30 premiazione dei partecipanti alla 'gara' e assegnazione del titolo di 'miglior bertolina' tra tutte quelle consegnate presso la sede Pro Loco in mattinata e valutate da una giuria di esperti. A rendere speciale l'intera giornata il carro mascherato dei Gaget (mascherina tipica cremasca) che farà bella mostra di sé in piazza. E a rendere golosa per tutti la domenica, dolce all'uva anche da asporto presso lo stand Marazzi e tante bollicine. Gli ingredienti per una sagra divertente e coinvolgente ci sono tutti.

