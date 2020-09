Padre Gigi rapito due anni fa: 'Ti stiamo aspettando'

CREMA (17 settembre 2020) - Cortei dai quattro angoli della città, simbolo delle quattro vocazioni di padre Pierluigi Maccalli, missionario rapito in Niger ormai due anni fa. Stasera processione e preghiera nella Cattedrale, promossa dall’Ufficio missioni della diocesi, col vescovo Daniele Gianotti. I cortei hanno raggiunto il Duomo dal centro Anffas delle Villette (via Mulini), indicato come luogo del servizio agli altri e della carità. Ma anche dall’Istituto superiore Sraffa di via Piacenza, simbolo dell’istruzione ed educazione, come quella che padre Gigi assicurava ai bambini africani. E ancora, dal parcheggio di via De Gasperi, che richiama il lavoro, garantito sempre dal missionario cremasco alle famiglie nigerine accolte. Infine, il ponte ciclopedonale sul fiume Serio, in via IV Novembre, come simbolo del tempo libero, da dedicare agli altri.