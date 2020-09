Sabrina, nella casa di via Porto Franco arrivano consulenti e avvocati

CREMA (18 settembre 2020) - Via libera dalla Procura della Repubblica al sopralluogo nell’appartamento di via Porto Franco, richiesto sia dal difensore dell’unico indagato per la morte di Sabrina Beccalli, Alessandro Pasini, sia dal legale e dai consulenti della famiglia della 39enne. La data, la stessa per le due «parti», non è ancora stata fissata. Anche perchè «l’accesso», per dirla come gli investigatori, avverrà alla presenza dei Ris di Parma, ossia i carabinieri in camice bianco che per primi hanno ispezionato l’abitazione. La convinzione, del resto, è che la chiave del giallo vada cercata proprio nei locali al primo piano dello stabile del quartiere di Castelnuovo. E non solo perchè lì si perdono le tracce della donna, madre di un ragazzo di 15 anni, nella notte a cavallo tra il 14 ed il 15 agosto. Ma soprattutto considerato che le macchie di sangue, individuate nelle scorse settimane, sembrano in grado di raccontare cosa sia accaduto in quelle stanze.

L’impiegato di 45 anni ora in cella, vicino di casa di Sabrina e con vecchi precedenti, sostiene che ad uccidere l’amica sia stata un’overdose. E d’averne bruciato il corpo, adagiato sui sedili della Panda nera dell’operaia, in un viottolo della frazione di Vergonzana. Ma i resti trovati nella carcassa dell’auto non hanno ancora rivelato se appartengano effettivamente alla 39enne (è in corso la comparazione del Dna). Come non vi è la certezza che siano di Sabrina i «reperti ematici», lavati accuratamente ma evidenziati dal luminol lungo le scale e sul pianerottolo della palazzina. E in minima parte anche nell’appartamento. Sebbene, su entrambi i versanti investigativi, quella che si attende sia essenzialmente una conferma.

