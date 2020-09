Treni, altra raffica di ritardi: sale la protesta dei pendolari

CREMA (17 settembre 2020) - Seconda giornata consecutiva di disagi sulla linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio-Milano. Dopo i problemi di mercoledì, oggi è toccato ai viaggiatori del mattino subire ritardi e disservizi. Tra loro, come già avvenuto l’altro giorno, anche centinaia di studenti che risiedono nei paesi lungo la tratta e frequentano le superiori in città. All’origine dei ritardi, il problema del diretto 10456 per Milano (senza cambio a Treviglio) atteso alle 6,52 a Crema. Il convoglio ha avuto un problema tecnico subito dopo la stazione cittadina, viaggiando dunque a rilento sino a Capralba. Da qui la raffica di ritardi degli altri treni servizio tra le 7 e le 9, causata dal fatto che la linea è a binario unico e non permette incroci, se non nelle stazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO