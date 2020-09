Auto accartocciata sullo spartitraffico, salvo un 23enne cremasco

CREMA (17 settembre 2020) - Un 22enne cremasco è rimasto ferito non gravemente a causa di un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale cittadina, ieri intorno alle 22. Con la sua auto è finito contro lo spartitraffico all’uscita per Capergnanica. L'auto si è accartocciata e il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere. Soccorso dal personale medico del 118 è stato trasferito in ospedale al Maggiore. Rilievi della polizia stradale di Crema. Sul posto anche i vigili del fuoco.