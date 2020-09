Vandalismi e caos nella notte: «Tolleranza zero»

PANDINO (17 settembre 2020) - «C’è massima determinazione da parte nostra, in qualità di attori politici e da parte del neocomandante della Polizia locale, come area operativa, nell’individuare e sanzionare i responsabili di vandalismi e altre azioni di disturbo della quiete pubblica. Penso soprattutto ad alcuni giovani che troppo spesso si prendono eccessive libertà. Non dicano che non li abbiamo avvisati». Così il sindaco Piergiacomo Bonaventi annuncia un giro di vite contro schiamazzi e danneggiamenti, dopo un vertice con il neoresponsabile dei vigili, la 44enne Francesca Paola Mauro, in servizio a Pandino da poco più di due settimane. Il sindaco ha anche affidato a un eloquente messaggio video, diffuso nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del Comune, gli intendimenti del nuovo corso della Polizia locale. Chiaro l’obiettivo di farsi sentire dalle giovani generazioni, molto avvezze all’uso dei social network. «Massima attenzione a tutti quei comportamenti incivili, compreso l’abbandono dei rifiuti e l’utilizzo improprio dei cestini, che vanno a detrimento del decoro urbano», ha aggiunto Bonaventi, trovando piena concordanza su questi obiettivi da parte del comandante.

