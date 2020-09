Sabrina, l'avvocato Andronico: 'Mai indicato errori o mancanze della procura'

CREMA (15 SETTEMBRE 2020) - "Il comunicato stampa del Procuratore della Repubblica di Cremona lascia stupiti perché mai questo difensore o i parenti della povera Sabrina Beccalli hanno rilasciato interviste nelle quali abbiano indicato errori o mancanze della Procura di Cremona nella vicenda che ci occupa". Così l'avvocato Antonino Ennio Andronico, legale della famiglia Beccalli, in risposta alle dichiarazioni di Roberto Pellicano [leggi].

"Attribuire le parole del giornalista Sulas (intervenuto l'altro ieri a Quarto Grado) o di altri giornalisti di quello o altri programmi a questo difensore o ai signori Beccalli appare alquanto improvvido ed indebito, mentre è di tutta evidenza che le parole del generale Garofano circa l'errore compiuto dai veterinari sono nel senso di dare una spiegazione scientifica di un inescusabile errore, spiegazione che comunque non scusa le eventuali altre omissioni dell'ATS (si veda sul punto l'art. 5 del regolamento di polizia mortuaria). In ogni intervista io personalmente e chi collabora con me (nonostante le istigazioni di qualche giornalista) ha sempre e comunque evitato attentamente di alimentare facili polemiche, e sotto questo profilo il comunicato stampa della Procura appare francamente ingeneroso, considerate anche le reiterate affermazioni pubbliche di fiducia pronunciate dai signori Beccalli nei confronti della magistratura (di cui però ci si dimentica). Quanto all'operato degli inquirenti e, soprattutto, dell'Arma dei Carabinieri (nella fattispecie nel NOR e della Stazione di Crema) il comunicato sfonda una porta aperta, dato che lo scrivente avvocato conosce il valore di tali uomini da oltre vent'anni per avervi ampiamente collaborato in altro ruolo".