Auto contro camion, ferito un bimbo di due anni

CREMA (15 settembre 2020) - Attimi di apprensione questa mattina, poco prima delle 9, per un incidente in via Cremona nel quale è rimasto coinvolto anche un bambino di due anni. Fortunatamente, per lui e per i due conducenti dei veicoli - un 38enne e un 49enne - solo un grande spavento, ma nessuna ferita grave.

I due mezzi coinvolti sono una Dodge Caliber e un camion Iveco Eurocargo adibito al trasporto alimentare. In seguito all'impatto, l'auto è stata sbalzata fuori strada. I soccorsi si sono attivati con la massima urgenza e sul posto sono arrivate a sirene spiegate due ambulanze e un'automedica. A dispetto dei timori iniziali, le condizioni delle persone coinvolte non sono risultate così preoccupanti e i mezzi di soccorso hanno accompagnato i feriti in ospedale in codice verde. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco.