Dopo 15 anni in arrivo il nuovo asfalto lungo la via della Zecca

PANDINO (15 settembre 2020) - Una svolta dopo 15 anni di attesa. Via della Zecca e parte delle strade laterali, sin dalla nascita del quartiere residenziale denominato Pandinello, erano rimaste con i marciapiedi incompleti. Inoltre, altri interventi come la posa del tappetino d’asfalto e la realizzazione di posti auto erano finiti nel dimenticatoio. Il motivo era stato il fallimento dell’impresa edile che aveva costruito le prime villette a schiera della zona (situata tra gli impianti sportivi di via del Roggetto e la strada bianca che porta proprio alla cascina Zecca) e che avrebbe dovuto completare le opere di urbanizzazione. Dopo una lunga vertenza il Comune è riuscito a incassare i 180 mila euro di fideiussione depositati a suo tempo dall’impresa. Negli anni, inoltre, la aree edificabili sono passate di mano e al momento c’è un altro costruttore che sta realizzando abitazioni.

