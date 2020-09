Cade dal balcone, 57enne in ospedale con l'eliambulanza

RIPALTA CREMASCA (13 settembre 2020) - E' caduto dal balcone di casa riportando vari traumi e fratture. Tanta paura per un 57enne di Zappello, trasportato in elicottero all'ospedale di Cremona che, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita nonostante la rovinosa caduta. A provocare la perdita di equilibrio sarebbe stata una disattenzione o un malore, il 57enne, infatti, stava eseguendo alcuni lavori. Sul posto, oltre all'eliambulanza, anche la croce rossa, l'automedica e i carabinieri di Crema.

