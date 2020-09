Blitz dei carabinieri, arrestati due cittadini albanesi per spaccio di droga

CREMA (12 settembre 2020) - Blitz dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che ieri sera hanno arrestato due cittadini albanesi di 49 e 43 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio di pattugliamento del territorio, i due spacciatori venivano notati mentre percorrevano, in auto, la S.P.415 “Paullese” in direzione Cremona. Fermati per controllo venivano trovati in possesso, a seguito di perquisizione, di 51 grammi di cocaina e quindi accompagnati presso la Compagnia Carabinieri di Crema per ulteriori accertamenti. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire 70 grammi di sostanza da taglio e un bilancino elettronico di precisione. I due cittadini albanesi sono stati quindi arrestati per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti presso il carcere di Cremona in attesa dell’udienza di convalida.

Al più giovane dei due veniva inoltre notificato anche un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, dovendo espiare 3 anni e 6 mesi di reclusione per reati in materia di immigrazione clandestina, stupefacenti, nonché possesso di documenti falsi per i quali era stato condannato e quindi espulso dal territorio nazionale per poi rientrarvi anticipatamente; all’epoca dei fatti questi reati erano stati commessi dal 43enne approfittando di una falsa identità.

