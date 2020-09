Tessuti sufficienti per scoprire se Sabrina avesse assunto droga

CREMA (12 settembre 2020) - Accertato ormai che i resti trovati nella Panda carbonizzata siano umani e non di un cane - come invece ritenuto dal veterinario che li ha ispezionati per primo e dal collega dell’Ats intervenuto in seguito, stendendo una specifica relazione -, ora l’attenzione dei periti si concentra su cosa possano raccontare quelle ossa. E se solo la comparazione del Dna potrà fugare ogni dubbio sul fatto che si tratti di quanto rimane di Sabrina Beccalli, c’è un altro esame fondamentale: quello tossicologico, concentrato sui pochissimi tessuti rimasti, ritenuti comunque sufficienti, stando almeno alle indiscrezioni. Perché Alessandro Pasini, l’impiegato cremasco in carcere da poco meno di un mese con l’accusa d’aver assassinato la vicina di casa 39enne distruggendone il corpo, sostiene che l’operaia sia morta a causa di un’overdose. Una versione, quella dell’unico indagato, alla quale però non credono i famigliari della donna, madre di un ragazzo di 15 anni (Omar). Come del resto i carabinieri dei Ris non hanno trovato residui di stupefacenti nell’abitazione in cui i due hanno trascorso l’ultima parte della notte a cavallo tra il 14 e il 15 agosto.

Nel frattempo, ieri mattina, l’indagato ha ricevuto la visita in carcere del difensore Paolo Sperolini. Pasini, detenuto a Monza, era stato incastrato dall’immagine di una telecamera di sicurezza, che l’ha ripreso il pomeriggio di Ferragosto a Vergonzana alla guida della Panda. L’uomo ha preparato un memoriale su quelle ore, ma non è ancora nelle mani dell’avvocato, che nel pomeriggio ha assicurato d’aver trovato il suo assistito «molto provato».

