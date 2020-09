Una sagra a metà ma pur sempre una festa. Salva la fiera d’autunno

PANDINO (12 settembre 2020) - La conferma della sagra d’ottobre, anche se in forma ridotta, escludendo dunque il lunedì mattina. «Dopo il forzato annullamento di quella di marzo, quando eravamo in pieno lockdown, riusciremo ad organizzare la sagra d’autunno» spiegano dall’amministrazione comunale. Scongiurati dunque i timori di una seconda cancellazione dovuta alle conseguenze della pandemia. La fiera si terrà domenica 18, occupando come sempre gran parte del centro storico, compresi gli spazi interni del castello. Ci saranno bancarelle di ambulanti, esposizioni di gruppi e associazioni di volontariato, gli spazi per le aziende e i commercianti del territorio e non solo. Non mancherà una ricca offerta gastronomica, grazie agli stand allestiti in castello. Da segnalare inoltre la conferma del luna park nell’arena esterna del maniero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO