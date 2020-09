Presentano documenti falsi per richiedere il reddito di cittadinanza: due denunciati

RIPALTA CREMASCA (11 settembre 2020) - Due cittadini rumeni sono stati denunciati dai carabinieri per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sostituzione di persona, falso materiale commesso dal privato in atto pubblico e uso di atto falso. I due, di 46 e 20 anni, si sono presentati presso l’ufficio postale di Ripalta Cremasca, presentando documenti falsi nel tentativo di ottenere il reddito di cittadinanza. Il più giovane ha presentato in allegato alla domanda carta d’identità e codice fiscale rumeni; l’impiegata gli ha fatto presente che non può avviare la pratica perché ha bisogno del permesso di soggiorno. A questo punto il secondo presenta la sua domanda allegando carta d’identità e codice fiscale italiani che vengono accettati dall’impiegata che avvia la pratica al terminale; ma dopo poco si accorge che la persona nella foto del documento non è quella che ha di fronte e che il documento ha qualcosa che non va. Chiamata la direttrice e convenuto che il documento è falso, sono stati allertati immediatamente i carabinieri. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha constatata la falsità del documento e i due sono stati accompagnati presso la caserma sede della Compagnia di Crema per tutti gli accertamenti del caso e denunciati alla Procura della Repubblica di Cremona per truffa aggravata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO