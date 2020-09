Sangue anche lungo le scale. E non solo sul pianerottolo

CREMA (11 settembre 2020) - Non solo sangue sul pianerottolo, ma pure lungo le scale della palazzina di via Porto Franco. E nonostante le tracce risultino lavate accuratamente, il luminol, vale a dire il composto utilizzato dagli investigatori, ne ha evidenziate parecchie. Molte più sulla rampa, di quante riscontrate nel bagno, dove invece la ricostruzione dell’unico indagato colloca la morte, per overdose, di Sabrina Beccalli.

Gli accertamenti. Le nuove indiscrezioni, sui rilievi effettuati dai carabinieri del Ris già nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa della 39enne cremasca, addensano nubi sulla versione di Alessandro Pasini. L’impiegato di 45 anni, da poco meno di un mese in carcere con l’accusa d’aver assassinato l’amica e vicina di casa distruggendone il corpo, era stato fermato dopo l’analisi delle immagini di una telecamera di sicurezza, che l’aveva ripreso al volante dell’auto della donna il giorno di Ferragosto. E di fronte al giudice per le indagini preliminari Giulia Masci, chiamata a convalidare la misura cautelare, per dirla come i giuristi, aveva parlato del viso tumefatto dell’operaia. Spiegando d’averla trovata ormai cadavere in bagno, stroncata dal mix di eroina e cocaina consumato assieme la notte tra il 14 e il 15 agosto nell’abitazione dell’ex fidanzata, in quelle settimane in vacanza in Sicilia. E Pasini, nell’appartamento del quartiere di Castelnuovo in cui gli investigatori non troveranno resti di droga, c’era entrato all’insaputa della compagna, con cui aveva rotto da dieci giorni. L’aveva fatto, utilizzando la copia delle chiavi, comunque conservata. Ma perchè tentare di far esplodere la casa, tagliando il tubo del gas e saturando i locali? Ossia, quanto messo in pratica dal 45enne con vecchi precedenti. E soprattutto, quale il motivo di dare alle fiamme la Panda di Sabrina, con il corpo della donna all’interno, cancellando di fatto l’unica possibilità di verificare la sua versione?

