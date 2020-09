Nosadello, dopo 5 anni lascia don Bizzoni. Ecco don Bonfanti

NOSADELLO DI PANDINO (11 settembre 2020) - Dopo cinque anni esatti, era arrivato in paese nel settembre 2015, don Maurizio Bizzoni lascerà la parrocchia di San Pantaleone. Il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti, ha previsto per lui un analogo incarico nell’unità pastorale che raggruppa i centri di Miradolo Terme e Caporinaldo. Al momento, non sono ancora state comunicate dalla Diocesi la data del saluto ai fedeli della frazione di Pandino e quella dell’ingresso di don Maurizio nella nuova parrocchia. Nato a Corte Palasio il primo settembre 1958, don Bizzoni era stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. Oltre che di Nosadello, è anche parroco di Gradella. E ricopre l’incarico di vicario foraneo a Spino d’Adda e di consigliere spirituale dell’associazione Rinnovamento nello spirito (un ruolo che lo vede impegnato dal settembre 2007). In paese la notizia ha destato dispiacere. Nuovo parroco di Nosadello e Gradella è stato nominato don Mario Bonfanti, nato a Lodi il 15 novembre di 35 anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO