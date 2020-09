Ombriano, passaggi pedonali e ciclabili: «Conciati così sono insicuri»

CREMA (11 settembre 2020) - Punti poco illuminati, con attraversamenti ciclo pedonali insicuri o mal segnalati e una serie di altri problemi legati alla viabilità che aumentano il rischio di incidenti stradali. A segnalare le cose che non vanno nel quartiere di Ombriano e nella zona dei Sabbioni sono i Cinque Stelle. Un’area urbana con oltre 10 mila residenti, quasi un terzo della popolazione cittadina. Il consigliere di minoranza del Movimento Manuel Draghetti ha presentato una dettagliata interrogazione in merito, in cui porta all’attenzione del Comune, e nella fattispecie del sindaco Stefania Bonaldi e dell’assessore alla Viabilità Fabio Bergamaschi, anche alcune cose che non vanno in centro storico. «A Ombriano i maggiori problemi dsi registrano in via Antonio Rosmini e in viale Europa, nel tratto in prossimità della ditta Cammi – esordisce Draghetti –:nel primo caso i residenti lamentano l’assenza di elementari forme di sicurezza viabilistica. Ad esempio, il marciapiede si interrompe. Inoltre la presenza in questo tratto di strada di stalli a sosta parallela, complica le manovre per portare le auto dei residenti nelle proprie autorimesse. Basterebbe un utilizzo più razionale dello spazio, che comprende anche la pista ciclo – pedonale e una fetta di terreno incolto, per superare queste criticità». In merito a viale Europa, Draghetti evidenzia la pericolosità dell’attraversamento pedonale all’altezza della Cammi.

