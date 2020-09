Tromba d’aria. Danni per oltre 300 mila euro

SPINO D'ADDA (11 settembre 2020) - Un’alba che rimarrà impressa nella mente degli spinesi ancora per lungo tempo. Raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari e una nuvola d’acqua che avvolgeva tutto: alberi abbattuti ovunque, compresi quelli ad alto fusto tra la chiesa parrocchiale e viale Vittoria, caduti sulle linee elettriche, tranciate di netto, e sul semaforo, anch’esso divelto. E ancora tetti scoperchiati, con due palazzine inagibili, danni alla sede municipale, allagamenti, black out e altri guai. Nei giorni scorsi, per fare il punto della situazione i tecnici della Regione sono stati in paese. Un sopralluogo a edifici, parchi e altre strutture pubbliche, accompagnati dal vicesindaco Enzo Galbiati. Solo per le proprietà comunali la stima dei danni è di 140 mila euro. Si superano i 300 mila euro se si considerano anche le conseguenze per i privati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO