Vacanze forzate, anche la primaria non apre

TRESCORE CREMASCO (10 settembre 2020) - Dopo la scuola media nemmeno la scuola elementare aprirà nel giorno prestabilito dal calendario del nuovo anno scolastico 2020-2021. Questo perché l’edificio di via Marconi è ancora interessato dai lavori di consolidamento strutturale per l’adeguamento alla normativa antisismica (489.500 euro, in gran parte finanziato da un contributo regionale), di efficientamento energetico tramite la realizzazione di un cappotto esterno e di tinteggiatura che non si concluderanno in tempo utile per permettere alla dirigente Albertina Ricciardi, agli insegnanti e al personale Ata dell’istituto comprensivo di Trescore di predisporre tutto quanto necessario, protocollo Covid-19 compreso, per l’avvio dell’anno scolastico nella data prestabilita di lunedì 14 settembre.

Probabile che i bambini facciano un supplemento di vacanza -una settimana- anche se la Ricciardi ed i suoi collaboratori stanno valutando il da farsi. Dopo l’ordinanza che proroga al 23 settembre la chiusura della scuola media Manzoni, dove è ancora in atto un intervento di sostituzione della pavimentazione, il sindaco Angelo Barbati ne firmerà un’altra, che prevede la chiusura del plesso-scuola elementare fino al 20 settembre, in modo da permettere sia la conclusione dei lavori in corso con conseguente pulizia dei locali sia la predisposizione di tutte le misure previste dalla protocollo volto a limitare i rischi di contagio da Coronavirus.

