«In centro è il caos». Nuova viabilità sotto accusa

VAIANO CREMASCO (10 settembre 2020) - Commercianti e non solo, bocciano la nuova viabilità in centro. Da un mese è stato invertito in via sperimentale dal Comune il senso unico di via Medaglie d’Argento, con l’obiettivo di aumentare gli spazi di sosta su questa strada (realizzati una dozzina di parcheggi) e nel contempo diminuire l’impatto del traffico su piazza Gloriosi Caduti. Secondo i Verdi, però, tutto è stato fatto sulla pelle dei commercianti. «Ho personalmente parlato coi negozianti di via Medaglie – sottolinea Andrea Ladina, consigliere nazionale vaianese del partito –: lamentano il fatto che i mezzi adibiti a carico e scarico hanno difficoltà a raggiungere i negozi data la ristrettezza della via Lodigiani Lelia, dove ora sono obbligati a transitare. Ci sono mezzi che sono costretti a fermarsi alla casa dell’acqua: da lì si muovono a piedi con i carrelli. Altri addirittura entrano da via Cavour in via Medaglie a marcia indietro». L’aumento dei parcheggi è inefficace per i commercianti.

