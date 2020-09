Cerca di adescare una 12enne per strada, indagato 30enne

CREMA (9 settembre 2020) - E' indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona con la terribile accusa di adescamento di minore. Protagonista un cittadino marocchino di 30 anni, residente a Castelleone, in regola con il permesso di soggiorno, il quale alcuni giorni fa ha avvicinato in una via centrale di Crema, una ragazzina di 12 anni che si trovava in compagnia di suoi coetanei. Attraverso un approccio verbale, l'uomo cercava con lusinghe di adescarla carpendone la fiducia per avere un rapporto sessuale. La minore si allontanava con i suoi amici ma veniva con insistenza seguita dal 30enne e veniva contattato il 112 NUE. Una volante del Commissariato si portava sul posto e grazie alle precise descrizioni fornite dalla ragazzina, intercettava l’autore delle molestie poco distante dal luogo teatro dei fatti. Quest’ultimo veniva sottoposto a controllo e trovato in possesso di pochi grammi di sostanza stupefacente. La minorenne, ancora agitata ed impaurita per l’accaduto, veniva affidata alla madre. L’attività d’indagine permetteva di acquisire solidi elementi di reità nei confronti dell’extracomunitario che veniva indagato in stato di libertà per il reato di Adescamento di minore, segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 e allontanato dal territorio cremasco con provvedimento di Foglio di Via obbligatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO