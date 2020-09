54enne denunciato per ricettazione e possesso di coltello

BAGNOLO CREMASCO (9 settembre 2020) - I carabinieri, tramite il sistema di videosorveglianza dei varchi, si avvedevano della presenza sulla ex ss 415 Paullese, di un furgone Fiat Ducato di colore bianco il cui furto era stato denunciato presso il Comando Stazione Carabinieri di Bagnolo Mella (Brescia) dal titolare di una ditta di Flero. I militari sono riusciti ad intercettare il furgone nel comune di Crema all’altezza dello svincolo della frazione Ombriano, e dopo averlo fermato hanno identificato il conducente, un 54enne nato in provincia di Messina, residente a Cologno Monzese, pregiudicato. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per reati di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato alla guida di un mezzo rubato e in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, di un coltello a serramanico e una sbarra di ferro della lunghezza di circa un metro.

