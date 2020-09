«Ci chiamavano eroi ma li vedevo morire»

RIVOLTA D'ADDA (9 settembre 2020) - Trovarsi catapultata da un giorno all’altro in un reparto diverso dal proprio e fare i conti con la fase iniziale e poi più acuta della pandemia da Coronavirus: questo è successo ad Anna Manotti, giovane infermiera dell’ospedale di Cremona che lunedì sera, in oratorio, ha raccontato pubblicamente la sua esperienza. A tu per tu con il mostro.

LE AVVISAGLIE. Addetta alla sala operatoria, all’insorgere dell’emergenza Manotti è stata trasferita nella Terapia Intensiva dell’ospedale Maggiore di Cremona, diventato subito ospedale-Covid. Sono stati giorni molto difficili, di sacrificio e di fatica per tutti, anche per lei che ha saputo superarli grazie all’abnegazione, al supporto di colleghi e amici e anche della preghiera, senza dimenticare l’importanza di piccoli, grandi gesti di sostegno da parte della gente comune.

«Una cosa bella — ha detto Anna all’incontro — è che tutti si sono messi a disposizione, dalla donna delle pulizie ai primari, tutti noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ci sono stati miei colleghi con trent’anni d’esperienza in sala operatoria che si sono rimessi in gioco. I medici le tentavano tutte per salvare i malati, nessuno si è mai arreso. Ci chiamavano eroi ma io non mi sentivo affatto tale. Anzi, secondo me quello che facevo non era mai sufficiente».

IL RAPPORTO CON I PAZIENTI. Un altro aspetto che Anna ricorderà e che ha voluto raccontare, è stato il rapporto coi pazienti. «Non era la prima volta che vedevo morire dei pazienti — ha proseguito — ma a questa cosa non ci abitua mai. E loro erano soli, con la loro sofferenza, senza aver vicino le persone più care. Quello che cercavo di fare io, una volta concluso il mio turno, era di portare loro una piccola parola di conforto, magari i saluti dei famigliari».

