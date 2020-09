Rudaroli, il primo anno. Raccolti tre mila chili di rifiuti

PANDINO (9 settembre 2020) - In un anno hanno raccolto tre tonnellate di rifiuti abbandonati, pari a 300 sacchi. Un lavoro che ha contribuito a ripulire vaste aree del territorio comunale, anche se purtroppo sovente devono ripassare, continuando gli incivili a buttare immondizia. Sono in numeri di un anno di impegno dei ragazzi del gruppo dei Ruradoli. I volontari hanno festeggiato lunedì l’anniversario della loro prima uscita, a cui hanno fatto seguito altre 40 spedizioni. «A settembre 2019 eravamo solo in due – raccontano i ragazzi –: avevamo cominciato quasi per scherzo, con l’intenzione di dare una pulita dove c’era pieno di immondizia abbandonata. Mai avremmo pensato di fondare un gruppo che ad oggi conta stabilmente una ventina di volontari, mentre si sale a 50 persone se contiamo anche coloro che partecipano saltuariamente». Un anno è passato in fretta: nonostante l’emergenza sanitaria per il Covid 19, che ha costretto il gruppo a lunga pausa, le uscite per ripulire il territorio sono ripartite con l’estate. «Vorremmo approfittare di questa ricorrenza – aggiungono i ragazzi – per ringraziare tutti coloro che con un contributo hanno sostenuto la nostra causa e chi si occupa dello smaltimento dei rifiuti che raccogliamo. Obiettivi per il nostro secondo anno di vita? Provare ad espandere l’idea di base del gruppo anche in altri comuni e collaborare, così come già successo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO