In partenza i corsi socio-sanitari d'eccellenza di Cr.Forma

CREMA (7 settembre 2020) - Cr.Forma di Crema avvierà i corsi nel settore socio-sanitario ad ottobre. I corsi in partenza riguardano le figure professionali di Assistente Socio-Assistenziale (A.S.A.) di 800 ore, Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) di 1000 ore e, a partire da Gennaio, la Riqualifica A.S.A. in O.S.S. di 400 ore. L’esperienza acquisita a partire dal 2005 ha permesso a CR.FORMA di creare un team coeso di formatori professionisti del settore di altissima qualità che ogni anno mettono in campo le proprie competenze e la propria esperienza al fine di offrire una formazione completa rispetto alle richieste sempre più crescenti del mondo del lavoro. Il ruolo degli operatori è fondamentale nel sistema socio-sanitario, in quanto racchiude in sé competenze, professionalità, disponibilità ma soprattutto umanità, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria. Le richieste di operatori qualificati sono aumentate esponenzialmente, l’aspetto umano e la preparazione tecnica sono fondanti nella relazione che si crea tra la persona in situazione di fragilità e l’operatore socio-sanitario/ausiliario socio-assistenziale. L’eccellenza della qualità dell’intervento formativo di CR.FORMA è confermata annualmente sia dall’altissima percentuale di inserimento lavorativo che dagli esiti nei bandi di concorso che i qualificati della sede sostengono a livello nazionale. La formazione dell’Operatore Socio-Sanitario è abilitante all’esercizio della professione su tutto il territorio italiano e prevede l’attivazione di tirocini presso le strutture sanitarie e socio sanitarie del territorio con le quali CR FORMA collabora ormai da 15 anni. Le lezioni teoriche e pratiche di laboratorio si svolgeranno presso la sede in aule con lavagne interattive multimediali e nel laboratorio dedicato.

Per informazioni o iscrizioni: CR. Forma, Via T. Pombioli, 2, Crema- 0373/282931-925

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO