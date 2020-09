La scuola media non riapre nemmeno dal 24 settembre

TRESCORE (CREMASCO (8 settembre 2020) - «Al momento, è impensabile che la scuola media possa iniziare giovedì 24 settembre se l’edificio ci verrà riconsegnato il giorno prima». Lo afferma Albertina Ricciardi, dirigente dell’istituto comprensivo di Trescore, alla luce dell’ordinanza del sindaco Angelo Barbati che stabilisce la chiusura fino al 23 settembre del plesso di via Verdi per consentire la conclusione (in ritardo rispetto al previsto) dei lavori di rifacimento della pavimentazione, lo svolgimento del referendum del 20 e 21 settembre e le successive pulizie e sanificazioni dei locali con riapertura indicata dal 24 settembre. Ciò non vuol dire automaticamente che quel giorno inizierà, per i ragazzi, il nuovo anno scolastico. «Abbiamo tutto l’edificio svuotato – spiega la dirigente - e ad oggi è impensabile iniziare le lezioni il 24. Devono arrivare i banchi e gli arredi che vanno collocati nell’edificio. In più, dobbiamo implementare il protocollo-Covid, redistribuendo la collocazione dei banchi stessi e posando l’opportuna segnaletica sui pavimenti e tutto ciò necessita di un tempo».

