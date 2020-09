Città tagliata in due. Chiudono i passaggi a livello

CREMA (7 settembre 2020) - Passaggi a livello cittadini chiusi per una settimana (quello di Santa Maria solo di notte), per lasciare spazio ai lavori di sostituzione dei binari della linea ferroviaria Cremona-Treviglio. L’ordinanza del Comune prevede che le sbarre del viale restino abbassate dalle 23 di domani alle 5 di giovedì, e poi con gli stessi orari anche tra venerdì e sabato e tra domenica e lunedì. Più prolungato lo stop in via del Fante, strada che porta nella frazione di Santo Stefano. Da giovedì alle 21 alle 10 del 17, non si potrà transitare. Della sostituzione dei binari si occupa l’azienda romana Gcf (Generale costruzioni ferroviarie Spa): un cantiere da 45 milioni di euro che, sinora, ha avuto una storia travagliata. L’autunno scorso, Rete ferroviaria italiana aveva affidato l’opera. Nelle previsioni, i lavori si sarebbero dovuti concludere in primavera: in programma la sostituzione completa dei 65 chilometri di binari. Un investimento per migliorare la sicurezza, annunciato già nel 2018, poco dopo il disastro ferroviario di Pioltello, in cui persero la vita tre passeggere del diretto 10452 per Milano, proveniente da Cremona e Crema.

