Case popolari, affitti: task force comunale per stanare i «furbetti»

CREMA (7 settembre 2020) - Personale dei Servizi sociali e dell’area amministrativa: nasce il gruppo di lavoro dedicato esclusivamente a verifiche sui casi di morosità negli alloggi comunali e ai rapporti con l’Aler sulle azioni di contrasto da intraprendere. Questa la principale novità della convenzione triennale tra Comune e Azienda lombarda per l’edilizia residenziale, entrata in vigore nei giorni scorsi. L’assessore alla partita Michele Gennuso ha ottenuto una stretta decisa sull’annoso tema degli affitti non pagati delle case popolari (le cosiddette morosità colpevoli, ovvero di chi pur potendo non versa il dovuto), chiedendo ad Aler, che gestisce sia i propri appartamenti,sia quelli dell’ente di piazza Duomo, un’assunzione di responsabilità. «Non si fermeranno le azioni di supporto degli inquilini, grazie anche agli operatori di mediazione abitativa — si legge nella convenzione — ma Aler ha il compito di controllare sistematicamente, per i contratti attivi, i pagamenti degli utenti e nel caso di morosità, attivare il recupero crediti mediante la trasmissione dei solleciti e delle note di messa in mora agli utenti morosi e per conoscenza al Comune». Obiettivo evitare che, come accaduto in passato, negli anni si accumulino crediti, che poi diventano inesigibili.

