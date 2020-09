Rivolta d'Adda rende omaggio alle vittime del Covid

RIVOLTA D'ADDA (6 settembre 2020) - Posti a sedere tutti occupati e molta gente in piedi. Almeno 250 persone hanno assistito, ieri sera, alla messa in suffragio dei defunti rivoltani del Covid-19 in particolare e, più in generale, dei defunti rivoltani durante il lockdown celebrata nel cortile dell’oratorio Sant’Alberto dal parroco don Dennis Feudatari. Erano presenti il sindaco Fabio Calvi e gli amministratori comunali, con il gonfalone del Comune, l’Avis con il proprio labaro e le suore Adoratrici del Santissimo Sacramento. I numeri ufficiali dicono che a Rivolta il totale dei positivi, dallo scoppio della pandemia, ha toccato quota 114 persone, otto delle quali negli ultimi dieci giorni; 85 sono i guariti e 21 i deceduti.