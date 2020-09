Sacerdote a 31 anni. L’abbraccio dei cremaschi

CREMA (5 settembre 2020) - «Lieto anche nella fatica. Fratello, debitore e sentinella». Sono le parole chiave, pronunciate dal vescovo Daniele Gianotti, nel corso dell’ordinazione di Alessandro Vanelli, da questa sera nuovo sacerdote della Chiesa di Crema. Montodinese, 31 anni, don Alessandro ha pronunciato nella Cattedrale il suo «eccomi» più importante, perché definitivo, nel percorso della sua vocazione. Nel Duomo, pur nel rispetto delle norme anti-Covid, non sono mancate la famiglia di Vanelli e le sue comunità: quella di Montodine e Ombriano e Trescore Cremasco, in cui ha svolto servizio come coadiutore negli ultimi anni da seminarista. Molta l’emozione, per una cerimonia che si sarebbe dovuta svolgere il 6 giugno ed è stata invece rimandata per l’emergenza sanitaria. «Ma, dopo tanta attesa, ora è solo fonte di gioia», hanno precisato sia don Alessandro, sia famigliari, amici e tutto il clero cremasco.

