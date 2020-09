Sabrina, sopralluogo del generale Luciano Garofano a Vergonzana

CREMA (5 settembre 2020) - Accettato dall'avvocato Antonino Andronico l'incarico di consulente per la famiglia di Sabrina Beccalli, oggi pomeriggio l'ex generale dei Ris Luciano Garofano ha effettuato un sopralluogo a Vergonzana, nel luogo dove è stata ritrovata bruciata l'auto della mamma 39enne scomparsa dal giorno di Ferragosto. Le "operazioni peritali", per dirla come il codice, inizieranno invece martedì, all'istituto di medicina legale dell'Università di Milano.

