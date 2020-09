Cantiere alle medie. Prima campanella in ritardo

TRESCORE CREMASCO (6 settembre 2020) - Supplemento di vacanze per gli alunni della scuola media Manzoni, che non aprirà lunedì 14 ma giovedì 24. Questo, perché non si sono ancora conclusi i lavori di rimozione della vecchia pavimentazione e di posa di una nuova pavimentazione, in corso da quest’estate. Se a ciò si aggiunge il fatto, che per via del referendum del 20 e 21, l’edificio sarà occupato dai seggi, la decisione di posticipare l’inizio dell’anno scolastico (non è stata individuata una sede alternativa, visti i pochi giorni di lezione che ci sarebbero stati) è risultata inevitabile. «I lavori sulla pavimentazione — spiega il sindaco Angelo Barbati, che ha firmato un’apposita ordinanza di chiusura della scuola sino al 23 — termineranno attorno alla metà di settembre dopodiché, una volta effettuate pulizia e sanificazione dei locali, la scuola sarà pronta. La Manzoni è però sede di seggi elettorali, per cui il 22, al termine della consultazione referendaria del 20 e del 21, bisognerà pulirla di nuovo. Quindi, altra sanificazione e tamponi nelle aule. Dico tamponi per semplificare la spiegazione di un procedimento tecnico abbastanza complesso in base al quale la ditta specializzata, incaricata dal Comune, con apposita apparecchiatura verificherà che non vi siano residui di virus». L’opposizione si dice rammaricata per questa situazione.

