Palestra da ristrutturare. Investimento da 80 mila euro

MONTE CREMASCO (5 settembre 2020) - Il Comune mette sul piatto 80 mila euro per ammodernare la palestra, realizzata ormai 30 anni fa e dunque bisognoso di interventi di riqualificazione. Ci sono a disposizione i fondi ottenuti dal bando regionale per la sistemazione degli impianti sportivi: il progetto è pronto, curato dagli architetti Alessandro Guffi e Morris Cicognini di San Bassano.

Innanzitutto, verrà sostituito il fondo del campo da gioco, attualmente in materiale plastico gommato. Dalla costruzione della palestra non era mai stato cambiato. Al suo posto verrà posizionata una nuova pavimentazione in resina vinilica dello spessore di sei millimetri, particolarmente adatta per gli sport indoor abitualmente praticati nella palestra comunale, a cominciare dal basket, per arrivare a volley e calcetto. In merito al riscaldamento, i progettisti hanno previsto nuovi generatori di calore, molto più silenziosi e soprattutto ecologici, rispetto agli attuali, i cui costi di manutenzione erano ormai troppo elevati. L’efficienza energetica sarà così garantita. Infine, i nuovi parcheggi interni: saranno quattro e verranno destinati ad uso esclusivo di atleti e tecnici delle varie società sportive. Uno sarà riservato ai veicoli utilizzati dalle persone con disabilità.

