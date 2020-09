San Carlo, rivoluzione verde con un bosco di 20 mila metri

CREMA (4 settembre 2020) - Tra la Gronda nord e via Milano, nascerà un bosco urbano di 20 mila metri quadrati. In aggiunta, un nuovo collegamento ciclopedonale che unirà i percorsi di via Indipendenza e San Carlo, oltre a 270 mila euro in sistemazioni urbanistiche del quartiere di San Carlo, compresa la nuova rotatoria in uscita dalla zona residenziale su via Indipendenza. Troverà così parziale attuazione il corridoio ecologico inserito nel Piano di governo del territorio del 2011, che prevede spazi verdi per attraversare la città, tra il parco del Moso e il Serio. e Ciò, grazie all’acquisizione nel patrimonio comunale di 35 mila metri quadrati di aree che prima erano di privati. I lavori per il bosco e il resto delle opere dovranno iniziare entro la prossima primavera e saranno a carico del privato con il quale il Comune aveva siglato nel 2019 la convenzione urbanistica. Il tutto è stato presentato oggi in sala dei Ricevimenti dal sindaco Stefania Bonaldi e dall’assessore alla Pianificazione territoriale Cinzia Fontana.

