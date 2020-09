In missione per la tangenziale. Il sindaco in Regione

DOVERA (5 settembre 2020) - Un vertice in Regione, un passo decisivo per dare avvio all’iter che dovrà portare a realizzare la tangenziale esterna al paese, un sogno inseguito dalle amministrazioni comunali che si sono susseguite negli ultimi tre decenni. «A metà mese sarò a Milano per fare il punto della situazione sul cosiddetto piano Marshall, lanciato dalla giunta Fontana durante l’estate» si limita a commentare il sindaco Mirko Signoroni. Una missione che lo impegnerà ovviamente anche come presidente della Provincia. In gioco, infatti, non ci sono solo i 21 milioni di euro, il costo stimato dell’opera, che fanno della tangenziale di Dovera uno dei principali interventi finanziabili dalla Regione a livello provinciale: solo per restare nel territorio cremasco, altri 7 milioni di euro sono la stima del costo di realizzazione della tangenzialina a nord di Crema, mentre 400 mila euro sono i fondi che servono per completare la ciclopedonale tra Madignano e Crema.

