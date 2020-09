Bambino di 10 anni cade dal balcone, grave ma salvo

CHIEVE (4 settembre 2020) - Un bambino di 10 anni che vive con la famiglia in un appartamento al primo piano di via San Rocco è caduto dal balcone di casa nel pomeriggio di ieri. Sul posto ambulanza, medico del 118 e elisoccorso. Il bambino è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri di Bagnolo Cremasco.

