Consiglio dell’asilo, è una corsa contro il tempo

PANDINO (4 settembre 2020) - Cercare di ridare il prima possibile una guida alla sulla scuola materna comunale paritaria Calleri Gamondi. Dopo la bufera di luglio, con le dimissioni di tre componenti su cinque del consiglio d’amministrazione, il Comune ha aperto un bando per raccogliere le autocandidature di privati, ma anche quelle proposte dai gruppi consiliari. Da ricordare che gli incarichi sono a compenso zero. C’è tempo per farsi avanti sino al 15 a mezzogiorno, presentando la candidatura all’ufficio protocollo (anche tramite posta elettronica certificata).

