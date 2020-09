La città passata al setaccio, cinque persone denunciate

CREMA (3 settembre 2020) - Quasi 300 persone identificate, 18 posti di blocco attivati, 76 mezzi, 5 esercizi pubblici e 31 persone ai domiciliari controllati. Gli uomini del commissariato di Crema guidati da Bruno Pagani, negli ultimi giorni, hanno messo in campo una vasta operazione di monitoraggio nei luoghi maggiormente frequentati e ritenuti più sensibili come stazione ferroviaria, parchi pubblici, parcheggi, adiacenze di complessi alberghieri e locali pubblici.

La polizia, oltre a garantire una sensazione di sicurezza grazie alla presenza concreta, ha indagato cinque persone per svariati reati.

Una volante nell’ambito di controlli all’interno del parco pubblico di Piazzale Rimembranze ha identificato un minore di 17 anni, residente in provincia di Brescia, che si trovava con altri coetanei in attesa di recarsi presso un vicino istituto scolastico per la frequentazione dei corsi di recupero. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole con il manico in metallo della lunghezza di 18 centimetri nascosto nel marsupio. L’arma è stata sequestrata e il minore denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Brescia.

Una donna di 20 anni residente a Bergamo e un uomo di 21 anni residente a Monza, sono stati invece sorpresi da una volante all’interno di un fabbricato dismesso nel quale si erano introdotti illegalmente facendone la loro precaria e temporanea dimora. I due, con precedenti a carico per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati e sottoposti all’allontanamento dal territorio cremasco con Foglio di Via Obbligatorio.

E' stato inoltre denunciato in stato di libertà un quarantenne peruviano perché ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate commesse ai danni di un giovane rumeno. I fatti risalgono alla notte del 13 agosto quando in via Santa Maria della Croce, il peruviano, a seguito di una lite con la vittima, la colpiva con un coltello provocandole una ferita alla mano sinistra. il rumeno è stato curato presso il pronto soccorso e dimesso con un prognosi di 8 giorni, mentre l’aggressore era riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell'ordine. Le successive indagini hanno permesso di individuare il sudamericano. La posizione dell’extracomunitario è anche al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona per l’adozione di provvedimenti amministrativi nei suoi confronti.

Un’unità operativa del commissariato, infine, è stata inviata sulla Paullese all’altezza del km 34 dove si era verificato un incidente stradale tra due veicoli a seguito del quale uno dei due conducente è rimasto ferito mentre l’altro si è allontanato dal luogo senza prestare soccorso. Successivamente, a seguito degli accertamenti esperiti dalla polizia, quest’ultimo è stato rintracciato e sanzionato amministrativamente per la violazione al codice della strada e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona per omissione di soccorso.