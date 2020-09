Il bus non passa: «E così perdo il mio lavoro»

CREMA (3 settembre 2020) - Proteste ieri mattina a Ombriano per il mancato passaggio della corsa della linea K 525: il bus di Autoguidovie delle 8,55 non si è visto. «Per colpa di questo disservizio non sono andata al lavoro, siccome mi pagano a ore, a chi metto in conto il mio mancato guadagno?» si lamenta G.L., mamma di tre figli. «Se avessi preso il pullman successivo sarei arrivata troppo tardi per assistere la signora di Monte Cremasco di cui mi occupo. Non avendo la patente non ho altre soluzioni. Già nei giorni scorsi era capitato che questo pullman fosse in ritardo. Stavolta, quando sono state le 9,15, ho capito che non sarebbe più passato». Nel frattempo alla fermata di via Rossi Martini, erano arrivati e ripartiti altri bus di linea diverse, ma di quello della K 525 nemmeno l’ombra. «Acquisto i tagliandi viaggio di volta in volta, quando il mio lavoro di assistente alla persona mi porta fuori Crema – conclude la signora –: ultimamente sto verificando a mie spese una serie di disservizi. Con me ad attendere il bus c’era anche un’altra donna. Anche lei non ha potuto fare altro che lasciar perdere». In questo periodo che separa la ripresa delle attività lavorative da quella delle scuole, Autoguidovie ha istituito un orario integrato, in vigore da lunedì scorso e sino a domenica 13. «Non abbiamo ricevuto segnalazioni in merito al problema evidenziato da questa signora – spiega Mirko Robecchi, direttore d’esercizio di Agi per l’area cremasca –: controllando il tracciato del gps mi risulta che la corsa sia stata regolare, con conseguenti fermate programmate. A Ombriano la fermata è stata fatta in via Rossignoli-via Pandino alle 8,57».

