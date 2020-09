Benefattori. Età della saggezza per ricominciare

CREMA (2 settembre 2020) - L’Età della saggezza, tradizionale rassegna di appuntamenti di inizio autunno promossa dalla Fondazione Benefattori Cremaschi, stravolge il suo programma per rispettare le disposizioni anti Coronavirus. «Non volevamo rinunciare alla tradizionale manifestazione, ormai alla XXIV edizione, ci siamo adeguati alle disposizioni di sicurezza» ha sottolineato ieri in sede di presentazione il presidente della Fbc Bianca Baruelli, affiancata dal sindaco Stefania Bonaldi e dal resto degli organizzatori e protagonisti delle iniziative. Dopo le tragedie e i lutti della pandemia. che ha colpito molto duro anche tra gli anziani ospiti della Fondazione, la rassegna rappresenta anche un momento per guardare avanti e pensare con positività al futuro. C’è la volontà di lasciarsi alle spalle il periodo più difficile in assoluto della centenaria storia della struttura, che si compone di due sedi: la residenza sanitaria assistenziale «Camillo Lucchi» di via Zurla e l’istituto di cure intermedie di via Kennedy, all’interno del quale si trova anche l’hospice per i malati terminali. Nel complesso posti letto per oltre 200 ospiti, pesantemente ridotti dal virus. In base ai dati ufficiali, da febbraio al 25 maggio scorso, ovvero durante il lockdown e le settimane più drammatiche della pandemia, alla Fondazione Benefattori Cremaschi sono morti 93 anziani, di cui 84 alla Lucchi e nove al Kennedy. Non ci sono dati ufficiali su quanti siano stati i decessi accertati per il Coronavirus (i tamponi furono messi a disposizione della onlus da Ats solo a fine marzo). Nel 2018 i decessi alla residenza sanitaria assistenziale Lucchi e al Kennedy furono 67 in 12 mesi. L’anno scorso ancora meno, 58.

