Con l'auto contro il muro di una casa, ferito 43enne

PIERANICA (1 settembre 2020) - La strada si restringe ma lui non se ne accorge, tira dritto e finisce contro il muro di un’abitazione privata. È successo stamattina a Pieranica, in via Roma. Attorno alle 7.30 i residenti di quella che è la principale strada del paese hanno avvertito un botto, secco: affacciatisi alle finestre o ai portoni di casa hanno visto una Ford Fiesta vecchio modello di colore grigio ferma contro un muro con la parte anteriore destra semidistrutta. Il conducente, un quarantatreenne residente a Torlino, proveniente da viale Lombardia e diretto verso il semaforo all’incrocio con la strada provinciale 2 Crema-Vailate, probabilmente abbagliato dal sole, in quel momento molto basso, non ha visto il restringimento della carreggiata ed è finito contro l’angolo di una casa privata. Dopo l’impatto, piuttosto violento, l’uomo è sceso da solo dall’auto ma lamentava forti dolori al collo e ad una mano. Sul posto una pattuglia della polizia stradale di Crema, che ha effettuato i rilievi del caso, ed un’ambulanza che ha trasportato il quarantatreenne in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Crema.

