Tir abusivi in centro. Sale la protesta dei residenti

DOVERA (1 settembre 2020) - Tir abusivi in centro al paese, in barba al divieto di transito per mezzi pesanti e non solo, istituito ormai un mese e mezzo fa per consentire i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria. A fotografare, ieri poco dopo l’alba, due camion in via Umberto I è stato l’ex vicesindaco Carlo Denti Pompiani. Secondo i residenti spesso ci sono messi pesanti che forzano il blocco. Chi vive in paese chiede dunque controlli serrati, innanzitutto da parte della polizia provinciale, ma anche dei vigili. Segnalazioni in merito sono state inoltrate anche al sindaco Mirko Signoroni. La Bergamina è chiusa sin dallo svincolo che porta sulla Paullese, mentre dall’altro versante i cartelli sono ben visibili già per chi esce dalla tangenziale di Lodi e imbocca la provinciale. Il tratto dove si tengono i lavori di Padania acque per la realizzazione della rete è lungo circa 700 metri. Questo cantiere blocca la principale strada di collegamento tra il Cremasco e il lodigiano, la provinciale Bergamina.

