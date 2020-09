Accoltellato al Campo di Marte, cresce la paura in città

CREMA (1 settembre 2020) - Un uomo di 43 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, dopo una lite - pare per futili motivi - scoppiata al Campo di Marte attorno alle 21 di ieri sera. La vittima sarebbe stato colpito (come riporta l'Areu) con un coltello, in un'altra versione avrebbe ricevuto un colpo alla testa con una bottiglia; sulla vicenda indagano gli uomini del Commissariato accorsi sul luogo insieme al 118. Cresce comunque la preoccupazione in città per l'ennesimo episodio di violenza, in un luogo per altro frequentato anche da bambini e ragazzi.

