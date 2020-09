Nuovo supermercato, siamo ormai al de profundis

PANDINO (1 settembre 2020) - L’addio definitivo al supermercato in via Milano. Un anno dopo il ritiro del potenziale acquirente che avrebbe dovuto poi costruire il punto vendita nell’area dell’ex consorzio agrario (di proprietà di un privato), nessuno si è più fatto avanti. A questo punto, il Comune dovrà cercare una via d’uscita, come spiega il sindaco Piergiacomo Bonaventi. «La superficie di 2.000 metri quadrati sembra insufficiente per un supermarket, soprattutto con le regole attuali, che obbligano l’investitore a tutta una serie di compensazioni urbanistiche. Difficile che arrivino altri interessati. Ci metteremo la testa quando prenderemo in mano il Piano di governo del territorio. Ritengo che potremo valutare altre ipotesi prima della fine dell’anno».

