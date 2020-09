Coronavirus, dopo tre secoli la parrocchia non organizzerà la processione

MADIGNANO (1 settembre 2020) - Per la prima volta dopo oltre tre secoli, la parrocchia di Ripalta Vecchia non organizzerà quest'anno la consueta e suggestiva fiaccolata devozionale dal santuario del Marzale, le cui origini risalgono al 1712. La processione era stata voluta per ringraziare la Madonna per aver preservato il paese dalla peste bovina. Le circostanze straordinarie di quest'anno, in piena emergenza sanitaria, hanno imposto agli organizzatori scelte purtroppo inevitabili. Tuttavia, la tradizionale Sagra del Marzale si terrà comunque, anche se in forma ridotta rispetto al solito. In questo caso, la data è quella di sabato 12, alle 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO