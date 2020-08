Piano alienazioni, il Comune torna a vendere

CREMA (31 agosto 2020) «L’alienazione del mercato ortofrutticolo di via Macello, ormai in gran parte inutilizzato, è prevista nel bilancio di quest’anno. Per questo, ora che è passata la fase acuta dell’emergenza sanitaria e che sono finite le ferie, riprenderemo in mano l’argomento per cercare di arrivare alla vendita». Cinzia Fontana, assessore comunale dell’Urbanistica, conferma la volontà dell’amministrazione di alienare il vecchio edificio di via Macello, posto alle spalle della caserma dei vigili del fuoco. Dalla messa sul mercato della struttura che ospita ancora alcune attività commerciali del settore ortofrutta, l’amministrazione conta di ricavare, stando alla valutazione compiuta a suo tempo dall’Ufficio tecnico erariale, un milione e 82 mila euro. La superficie è di 5.500 metri quadrati e nel Pgt è indicata come «mix-funzionale». Ciò significa che è previsto un ampio ventaglio di destinazioni, che escludono però le grandi strutture di vendita. Potrebbero sorgere negozi di vicinato e uffici. Contemporaneamente a questa operazione, la giunta punta a mettere a reddito un terreno edificabile attiguo, che si estende per 3.600 metri quadri e il cui valore è stato stimato in un milione e 130 mila euro. In questo caso, la classificazione del Pgt parla di «ambito di tessuto urbano», con funzione prevalentemente residenziale. Appartamenti, dunque, di fianco a negozi e uffici.

