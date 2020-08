Famiglia cremasca bloccata in Sardegna: "Finalmente a casa"

CREMA (31 agosto 2020) - Liberi tutti: «Ricevuto ora l’esito del tampone anche per mia moglie. È negativo. Si torna a casa». Pieno di felicità e sollievo, il messaggio con cui ieri A.M, della famiglia cremasca bloccata per una decina di giorni a La Maddalena (Sardegna), ha commentato la fine dell’incubo vissuto a causa dell’esplosione dei contagi sull’isola. Via libera anche alla moglie di lasciare la Sardegna con il primo volo disponibile. Tutto è iniziato subito dopo il Ferragosto: dopo una settimana di vacanza nel resort, la famiglia si apprestava a partire. Ma il primo contagiato da Covid-19 a La Maddalena, ha costretto a sottoporre ai tamponi tutto lo staff e i villeggianti. I risultati non sono stati incoraggianti: 26 positivi, tra cui 25 dipendenti del resort e una turista. La mamma cremasca, appunto. Da quel momento, isolamento della donna, ma anche del marito e dei tre figli di 5, 7 e 10 anni, sebbene negativi. La quarantena in camera, quindi negli stessi spazi del soggiorno. Ed è qui, dopo un paio di giorni trascorsi da isolati, che i cremaschi richiamano l’attenzione delle istituzioni e dei media.

