Sabrina, da ossa e cellulare la verità. Fondamentali le due perizie

CREMA (30 agosto 2020) - È l’ora dell’attesa. Se i resti trovati nella Fiat Panda dovessero essere di Sabrina Beccalli, lo dirà l’esame del Dna sulle ossa repertate dal Ris e già inviate dalla Procura al laboratorio di Milano diretto dal medico legale Cristina Cattaneo. Potrebbero essere resti umani e non di un cane come, al contrario, hanno accertato i veterinari Giuseppe Casirani dell’Ats Valpadana e Luigi Taccani.

«Attendiamo l’esito della consulenza tecnica. Abbiamo piena fiducia nell’operato della magistratura e dei carabinieri», ha detto l’avvocato Antonino Andronico, legale dei familiari di Sabrina Beccalli.

È l’ora dell’attesa. Anche di quello che dirà la perizia disposta sul telefonino di Alessandro Pasini, l’uomo in carcere con le accuse di omicidio volontario distruzione del cadavere e crollo di edificio.

Alle quattro del mattino di Ferragosto, Pasini e Sabrina Beccalli si incontrano nell’appartamento di via Porto Franco. Qui ci abita l’ex compagna di Pasini, in quei giorni in vacanza giù in Sicilia. Qui, ammetterà Pasini durante l’interrogatorio di garanzia, i due hanno consumato droga. E, stando alla sua verità, ad uccidere Sabrina sarebbe stata la droga: una overdose. «L’ho trovata riversa sulla vasca da bagno, aveva il naso e la bocca che sanguinavo. Preso dal panico, l’ho avvolta in una coperta, l’ho caricata sulla sua Panda e l’ho lasciata a Vergonzola». Ma alle cinque del mattino, una vicina sentirà la voce strozzata di una donna gridare: «Aiuto, aiuto, no». Pasini vuole far saltare l’appartamento, taglia il tubo del gas della caldaia. Ma il suo piano fallisce. Così, alle 21.25 torna a Vergonzola, dà fuoco alla Panda e se ne va. I vigili del fuoco spengono le fiamme. L’auto è carbonizzata. Notano qualcosa: nella loro relazione parlano di «un cane carbonizzato». Intanto, alle 22.45, informati dagli stessi vigili del fuoco, i carabinieri scoprono che la Panda è di Sabrina. La relazione dei pompieri verrà trasmessa all’Arma e alla Procura che mette in campo ben due veterinari: esaminano scheletro e cranio. Sono certi: è un cane. Parte dello scheletro e delle ceneri vengono smaltite, buttate nell’inceneritore, secondo legge. Nelle relazioni dei veterinari «si afferma che la carcassa rinvenuta tra il sedile posteriore ed il posto lato del conducente è identificabile come animale della famiglia dei canidi e del genere canis, di media taglia, non di giovane età, privo di microchip)», scriverà il gip a pagina 8 dell’ordinanza di convalida del fermo chiesto dalla Procura nei confronti di Pasini. Che già nel faccia a faccia con il gip e dal carcere insiste: «Non è un cane, io ho bruciato la Panda con dentro il corpo di Sabrina». Ma di fronte alla certezza dei veterinari, Sabrina la cercano ovunque: nei campi, nelle rogge, si svuota anche una cisterna. Niente. C’è, poi l’ostinazione di Pasini. Da qui, due giorni fa la decisione della Procura di dare l’incarico il medico legale Cattaneo che effettuerà l’esame del Dna sulle ossa che i carabinieri del Ris di Parma hanno rilevato nell’auto e repertato. Resti umani? Si è alla svolta. Ma chi indaga spiega che dal punto investigativo, nulla cambia. «È di tutta evidenza - ha affermato il procuratore capo Roberto Pellicano - che l’ipotesi che i resti trovati nell’auto possano effettivamente essere del corpo della donna, non modifica di una virgola ed anzi in qualche misura la corrobora, l’ipotesi perseguita dalla Procura dell’omicidio volontario che resta, sul piano logico, l’unica verosimile».

La Procura è convinta che Pasini volesse cancellare le prove di un omicidio, distruggendo il corpo di Sabrina, prima facendo saltare per aria la casa, poi bruciando l’auto. E lo è anche l’avvocato Andronico: «Se i resti trovati nell’auto bruciata fossero di Sabrina, significa che l’indagato avrebbe agito con lucidità e la sua posizione sarebbe ancora più grave. Se fosse morta per overdose, Pasini avrebbe avuto tutto l’interesse a far ritrovare i corpo e invece l’avrebbe distrutto per nascondere le prove».

